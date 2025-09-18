خبرگزاری کار ایران
الشیبانی به واشنگتن می‌رود

الشیبانی به واشنگتن می‌رود
کد خبر : 1687860
وزیر خارجه سوریه در راستای لغو تحریم های باقیمانده با واشنگتن می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی گفت که انتظار دارد روز پنجشنبه همراه با چند سناتور دیگر با اسعد الشیبانی دیدار کند تا درباره لغو دائمی «تحریم‌های سزار» گفت‌وگو کنند.

طبق این گزارش، این اولین سفر یک وزیر امور خارجه سوریه به واشنگتن در بیش از ۲۵ سال گذشته است.

این سفر همچنین در حالی انجام می‌شود که تلاش‌های میانجی‌گری آمریکا برای دستیابی به یک توافق امنیتی جدید میان رژیم اسرائیل و سوریه در جریان است.

«قانون سزار برای حمایت از غیرنظامیان سوریه» معروف به قانون سزار (Caesar Act)، یک قانون آمریکایی برای تحریم‌ حکومت سابق سوریه از جمله بشار اسد رئیس جمهوری سابق این کشور است که از ژوئن ۲۰۲۰ (خرداد ۱۳۹۹) اجرایی شد.

بر اساس این گزارش، دولت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا معافیت‌های موقت برای این تحریم‌ها صادر کرده است اما تنها کنگره می‌تواند با رای خود آنها را لغو کند. سناتور گراهام اعلام کرد که برای حمایت از این اقدام، می‌خواهد ببیند که سوریه بطور رسمی به ائتلاف علیه داعش می‌پیوندد و به سمت یک توافق امنیتی جدید با اسرائیل پیش می‌رود.

 

