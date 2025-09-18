خبرگزاری کار ایران
ترامپ، جنبش آنتیفا را در فهرست تروریستی قرار می‌دهد

ترامپ، جنبش آنتیفا را در فهرست تروریستی قرار می‌دهد
رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که جنبش چپگرا و ضدفاشیستی «آنتیفا» را در فهرست تروریستی قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده به دنبال ترور «چارلی کرک» متحد و حامی انتخاباتی خود، اعلام کرد که جنبش چپگرا و ضدفاشیستی «آنتیفا» را در فهرست تروریستی قرار می‌دهد.

ترامپ در پلتفرم تروث سوشال با اعلام اینکه آنتیفا  را یک سازمان تروریستی تعیین می‌کند، افزود: «من همچنین قویا توصیه خواهم کرد که تامین‌کنندگان مالی آنتیفا مطابق با بالاترین استانداردها و رویه‌های قانونی، به‌طور کامل مورد بررسی قرار 

مشخص نیست اظهارات ترامپ چه اعتبار قانونی دارد. کارشناسان می‌گویند آنتیفا یک جنبش ایدئولوژیک با سازماندهی ضعیف و بدون ساختار یا سلسله مراتب رهبری مشخص است.

 

