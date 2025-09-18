ونزوئلا اعلام کرد که رزمایش نظامی سه روزه خود را در جزیره «لا اورچیلا» در کارائیب آغاز کرده است.

آمریکا تاکنون براساس عملیاتی که آن را مبارزه با مواد مخدر نامیده، دستکم دو قایق ونزوئلایی و در مجموع ۱۴ نفر را کشته است؛ اقدامی که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد تحت عنوان «اعدام فراقضایی» محکوم شده است.

این حملات و استقرار کشتی‌های جنگی ایالات متحده در منطقه، نگرانی‌ها در مورد تهاجم واشنگتن به ونزوئلا را افزایش داده است؛ کشوری که نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری آن نیز از سوی ایالات متحده به رهبری کارتل مواد مخدر متهم و برای بازداشت او ۵۰ میلیون دلار جایزه تعیین شده است.