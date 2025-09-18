آغاز رزمایش نظامی ونزوئلا در آبهای کارائیب
وزارت دفاع ونزوئلا از آغاز رزمایش نظامی در منطقه کارائیب خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، همزمان با تشدید تنشها میان واشنگتن و کاراکاس در منطقه کارائیب، ونزوئلا از آغاز رزمایش نظامی سه روزه خود در آبهای این منطقه خبر داد.
ونزوئلا اعلام کرد که رزمایش نظامی سه روزه خود را در جزیره «لا اورچیلا» در کارائیب آغاز کرده است.
آمریکا تاکنون براساس عملیاتی که آن را مبارزه با مواد مخدر نامیده، دستکم دو قایق ونزوئلایی و در مجموع ۱۴ نفر را کشته است؛ اقدامی که از سوی کارشناسان سازمان ملل متحد تحت عنوان «اعدام فراقضایی» محکوم شده است.
این حملات و استقرار کشتیهای جنگی ایالات متحده در منطقه، نگرانیها در مورد تهاجم واشنگتن به ونزوئلا را افزایش داده است؛ کشوری که نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری آن نیز از سوی ایالات متحده به رهبری کارتل مواد مخدر متهم و برای بازداشت او ۵۰ میلیون دلار جایزه تعیین شده است.
ولادیمیر پادرینو لوپز، وزیر دفاع ونزوئلا در این زمینه توضیح داد که رزمایش یاد شده به دستور مادورو آغاز و «حاکمیت کارائیب» نامیده شده است.