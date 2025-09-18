خبرگزاری کار ایران
کشته شدن ۴ تن در حادثه تیراندازی مرگبار در ایالت پنسیلوانیا

کمیسر اداره پلیس ایالت پنسیلوانیا آمریکا از کشته شدن چهار نفر از جمله سه افسر پلیس در جریان تیراندازی مرگبار در این ایالت خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از ان بی سی نیوز، کریستوفر پاریس، کمیسر اداره پلیس ایالت پنسیلوانیا آمریکا در اظهاراتی با اشاره به وقوع تیراندازی مرگبار در منطقه نورث کودورِس واقع در شهرستان یورک در این ایالت اعلام کرد که چهار نفر از جمله سه افسر پلیس در جریان این تیراندازی جان خود را از دست دادند.

پاریس افزود: این حادثه زمانی رخ داد که افسران پلیس در حال اجرای حکم بازداشت در یک واحد مسکونی بودند.

وی بیان کرد: سه نفر از قربانیان از نیروهای اداره پلیس منطقه‌ای یورک شمالی بودند و نفر چهارم مظنون اصلی پرونده است که پس از تیراندازی، با شلیک به خود جان باخت.

کمیسر پلیس ایالتی پنسیلوانیا با اشاره به اینکه دو افسر دیگر پلیس نیز در جریان این حادثه زخمی شده‌اند، افزود: این دو افسر هم اینک در بیمارستان «وِل اسپین» در وضعیت بحرانی قرار دارند.

 

