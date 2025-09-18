داسیلوا با اشاره به تعرفه‌های ۵۰ درصدی که رئیس جمهور آمریکا پیش از این بر کالاهای صادراتی برزیل به ایالات متحده از جمله قهوه و گوشت اعمال کرده بود، این اقدام را کاملا سیاسی دانست و گفت: مردم آمریکا هزینه اشتباهات ترامپ در رابطه برزیل را خواهند داد.

رئیس‌جمهور برزیل ضمن تأکید بر اینکه هرگز تماسی با ترامپ نداشته، افزود: من هرگز تلاش نکردم با او تماس بگیرم چرا که ترامپ هیچ‌گاه خواهان گفت وگو نبوده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه او از طریق روزنامه‌های برزیلی از اعمال تعرفه‌ها مطلع شده بود، گفت: ترامپ به شیوه‌ای متمدنانه اطلاع‌رسانی نکرد بلکه آن را فقط در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.

داسیلوا در ادامه با بیان اینکه در زمانی که ترامپ برای اولین بار در انتخابات پیروز شد، او رئیس جمهور برزیل نبود، تصریح کرد: ترامپ نه با برزیل بلکه با ژائیر بولسونارو رئیس جمهور سابق کشور ما ارتباط دارد.

رئیس جمهور برزیل همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مقایسه روابط او با ترامپ و ولادیمیر پوتین با بیان اینکه رابطه‌اش با رئیس‌جمهور روسیه در دوره‌های پیشین شکل گرفته است، افزود: روابط ضعیف با ترامپ یک استثنا است زیرا من با روسای جمهور سابق ایالات متحده، نخست‌وزیران انگلیس، سران اتحادیه اروپا، چین، اوکراین، ونزوئلا و همه کشورهای جهان ارتباط برقرار کرده‌ام.