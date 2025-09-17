به گزارش ایلنا، روزنامه «گاردین» در گزارشی نوشت که افزایش هزینه‌های نظامی کشورهای عضو ناتو طی دهه آینده می‌تواند منجر به انتشار هزار و ۳۲۰ میلیون تُن آلاینده‌های عامل گرمایش زمین شود.

به گزارش گاردین، این میزان آلودگی معادل انتشار سالانه گازهای گلخانه‌ای برزیل است؛ کشوری که پنجمین تولیدکننده بزرگ این آلاینده‌ها در جهان به شمار می‌رود.

در این گزارش تأکید شده است که اتکای گسترده فعالیت‌های نظامی به سوخت‌های فسیلی عامل اصلی این حجم از انتشار است، در حالی که داده‌های رسمی کشورها درباره آلایندگی‌های نظامی پراکنده یا تقریباً ناموجود است.

بررسی ۱۱ مطالعه دانشگاهی اخیر توسط سازمان «دانشمندان برای مسؤولیت جهانی» نشان می‌دهد هر ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی نظامی موجب انتشار حدود ۳۲ میلیون تُن دی‌اکسیدکربن در جو می‌شود.

این انتشارها هم از منابع مستقیم مانند جنگنده‌های پرمصرف سوخت، ناوهای جنگی و خودروهای زرهی ناشی می‌شود و هم از منابع غیرمستقیم همچون جابه‌جایی تجهیزات، زنجیره‌های پیچیده تأمین جهانی و حتی پیامدهای جنگ‌ها.

طبق گزارش گاردین، تحقق هدف افزایش بودجه نظامی به سه و نیم درصد منجر به افزودن ۱۳۲ میلیون تُن دی‌اکسیدکربن معادل به جو خواهد شد؛ رقمی برابر با آلودگی سالانه ۳۴۵ نیروگاه گازی یا معادل کل انتشار کربن کشور نفت‌خیز عمان.

این گزارش یادآور می‌شود که این روند افزایشی علاوه بر ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه‌ای است که میان سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ به هزینه‌های نظامی ناتو افزوده شد و همین امر تاکنون ردپای کربنی این پیمان را حدود ۶۴ میلیون تُن افزایش داده است.

انتهای پیام/