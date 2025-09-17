عربستان یورش رژیم صهیونیستی به غزه را شدیدا محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، عربستان سعودی امروز -چهارشنبه- یک روز پس از آغاز یورش زمینی رژیم صهیونیستی به غزه، آنرا به شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد.

وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پادشاهی همچنین از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا برای توقف کشتار، گرسنگی و آوارگی اجباری فلسطینیان توسط اسرائیل اقدام کنند».

رژیم صهیونیستی روز گذشته حمله زمینی خود برای تصرف مرکز اصلی شهر غزه آغاز کرد.

انتهای پیام/