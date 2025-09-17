عربستان یورش رژیم صهیونیستی به غزه را شدیدا محکوم کرد
عربستان سعودی آغاز عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در شهر غزه را شدیدا محکوم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، عربستان سعودی امروز -چهارشنبه- یک روز پس از آغاز یورش زمینی رژیم صهیونیستی به غزه، آنرا به شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد.
وزارت خارجه عربستان در بیانیهای اعلام کرد: «پادشاهی همچنین از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا برای توقف کشتار، گرسنگی و آوارگی اجباری فلسطینیان توسط اسرائیل اقدام کنند».
رژیم صهیونیستی روز گذشته حمله زمینی خود برای تصرف مرکز اصلی شهر غزه آغاز کرد.