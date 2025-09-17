خبرگزاری کار ایران
عربستان یورش رژیم صهیونیستی به غزه را شدیدا محکوم کرد

عربستان یورش رژیم صهیونیستی به غزه را شدیدا محکوم کرد
کد خبر : 1687566
لینک کوتاه کپی شد.

عربستان سعودی آغاز عملیات زمینی رژیم صهیونیستی در شهر غزه را شدیدا محکوم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، عربستان سعودی امروز -چهارشنبه-  یک روز پس از آغاز یورش زمینی رژیم صهیونیستی به  غزه، آنرا به شدیدترین لحن ممکن محکوم کرد.

وزارت خارجه عربستان  در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پادشاهی همچنین از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا برای توقف کشتار، گرسنگی و آوارگی اجباری فلسطینیان توسط اسرائیل اقدام کنند».

رژیم صهیونیستی روز گذشته حمله زمینی خود برای تصرف مرکز اصلی شهر غزه آغاز کرد.

 

 

