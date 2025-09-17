نعیم قاسم:
اسرائیل سقوط خواهد کرد
سخنرانی دبیر کل جنبش حزبالله لبنان به مناسبت سالروز جنایت رژیم صهیونیستی در انفجار پیجرها آغاز شد.
«شیخ نعیم قاسم»، دبیرکل حزبالله لبنان به مجروحان حادثه پیجرها گفت: شما در حال درمان زخم های خود هستید و بر آن فائق خواهید آمد و در این آزمون موفق بوده و در حال بهبودی هستید.
وی افزود: شما مسیر خود را با بصیرتی فراتر از بینایی، طی میکنید.
وی افزود: دشمن به دنبال از ببین بردن نقش شما در نبرد بود اما همچنان ایفای نقش می کنید، به مسیرتان ادامه دهید چرا که ارزش کاری که شما با جراحت خود انجام میدهید، بسیار زیاد است و راه سید الشهدا و رهبران را ادامه میدهید، شما بزرگترین مقاومت هستید و بدانید که اسرائیل سقوط خواهد کرد چرا که تجاوز، جنایت و اشغالگری است و پیروزی از آن شماست.
وی افزود: شما مجروحان پیشروان بصیرت، کلید امید، عشق به زندگی ابدی و نور حیات، آموزگار و مربی و هدایتگر راه هستید.