به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت خارجه آلمان در ادامه رویکرد خصمانه خود علیه ایران، امروز –چهارشنبه- مدعی شد که ایران هنوز اقدامات معقول و دقیقی که برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه برنامه هسته‌ای‌اش لازم است را انجام نداده است.

این اظهارات گزافه وزارت خارجه آلمان، پس از تماس تلفنی «عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران با وزاری خارجه آلمان، فرانسه، بریتانیا و همچنین مسئول سیاست خارجه اتحایده اروپا بیان شد.

