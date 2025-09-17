ارائه بسته تحریمی کمیسیون اروپا علیه رژیم صهیونیستی

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه اروپا امروز -چهارشنبه- از ارائه بسته تحریمی جدید علیه اسرائیل خبر داد.

بر اساس بیانیه رسمی این کمیسیون، این تحریم‌ها بر وزرای افراطی و شهرک‌نشینان خشونت‌طلب متمرکز خواهد بود و برخی مفاد توافقات تجاری با این رژیم نیز به حالت تعلیق در می‌آید تا اقدامی بازدارنده برای توقف نقض حقوق شهروندان فلسطینی باشد.

بسته جدید تحریمی شامل چهار سند حقوقی و فهرست‌گذاری ۹ وزیر کابینه و شهرک‌نشین افراطی در چارچوب «رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا» است.

