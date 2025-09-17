خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارائه بسته تحریمی کمیسیون اروپا علیه رژیم صهیونیستی

ارائه بسته تحریمی کمیسیون اروپا علیه رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1687544
لینک کوتاه کپی شد.

اتحادیه اروپا امروز -چهارشنبه- از ارائه بسته تحریمی جدید علیه اسرائیل خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، اتحادیه اروپا امروز -چهارشنبه- از ارائه بسته تحریمی جدید علیه اسرائیل خبر داد.

بر اساس بیانیه رسمی این کمیسیون، این تحریم‌ها بر وزرای افراطی و شهرک‌نشینان خشونت‌طلب متمرکز خواهد بود و برخی مفاد توافقات تجاری با این رژیم نیز به حالت تعلیق در می‌آید تا اقدامی بازدارنده برای توقف نقض حقوق شهروندان فلسطینی باشد.

بسته جدید تحریمی شامل چهار سند حقوقی و فهرست‌گذاری ۹ وزیر کابینه و شهرک‌نشین افراطی در چارچوب «رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا» است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی