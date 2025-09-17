خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرملین:

کماکان آماده حل‌وفصل دیپلماتیک بحران اوکراین هستیم

کماکان آماده حل‌وفصل دیپلماتیک بحران اوکراین هستیم
کد خبر : 1687513
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی کاخ کرملین گفت که روسیه کماکان آماده حل‌وفصل دیپلماتیک بحران اوکراین است.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، سخنگوی کاخ کرملین گفت که روسیه کماکان آماده حل‌وفصل دیپلماتیک بحران اوکراین است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز -چهارشنبه- گفت که روسیه آماده حل‌وفصل نزاع اوکراین با ابزراهای دیپلماتیک است.

این اظهارات پسکوف، در واکنش وی  به  هشدار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که هشدار تحریم‌های اضافی علیه روسیه  داده و از اتحادیه اروپا خواسته تا خرید نفت روسیه تا متوقف کند، بیان شد.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی