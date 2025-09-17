کرملین:
کماکان آماده حلوفصل دیپلماتیک بحران اوکراین هستیم
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، سخنگوی کاخ کرملین گفت که روسیه کماکان آماده حلوفصل دیپلماتیک بحران اوکراین است.
«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز -چهارشنبه- گفت که روسیه آماده حلوفصل نزاع اوکراین با ابزراهای دیپلماتیک است.
این اظهارات پسکوف، در واکنش وی به هشدار «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا که هشدار تحریمهای اضافی علیه روسیه داده و از اتحادیه اروپا خواسته تا خرید نفت روسیه تا متوقف کند، بیان شد.