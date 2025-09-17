به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، سخنگوی کاخ کرملین گفت که روسیه کماکان آماده حل‌وفصل دیپلماتیک بحران اوکراین است.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز -چهارشنبه- گفت که روسیه آماده حل‌وفصل نزاع اوکراین با ابزراهای دیپلماتیک است.

این اظهارات پسکوف، در واکنش وی به هشدار «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا که هشدار تحریم‌های اضافی علیه روسیه داده و از اتحادیه اروپا خواسته تا خرید نفت روسیه تا متوقف کند، بیان شد.

