خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پسکوف:

ایده اصلاح شورای امنیت سازمان ملل در حال حاضر ممکن نیست

ایده اصلاح شورای امنیت سازمان ملل در حال حاضر ممکن نیست
کد خبر : 1687503
لینک کوتاه کپی شد.

کرملین تأیید کرد که روسیه پیوسته از ایده اصلاح شورای امنیت سازمان ملل و تطبیق آن با واقعیت‌های عصر جدید حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کرملین تأیید کرد که روسیه پیوسته از ایده اصلاح شورای امنیت سازمان ملل و تطبیق آن با واقعیت‌های عصر جدید حمایت می‌کند.

سخنگوی کاخ  کرملین در این رابطه گفت که با این حال، این امر مستلزم اتفاق نظر است که در حال حاضر با توجه به مواضع کاملاً متفاوت کشورهای عضو غیرممکن است.

«دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در یک نشست خبری افزود: «در واقع، ما پیوسته از ایده لزوم اصلاح شورای امنیت سازمان ملل و تطبیق آن با واقعیت‌های به سرعت در حال تغییر عصر جدید حمایت می‌کنیم... اما اصلاحات نیازمند اجماع است که با توجه به مواضع کاملاً متفاوت اعضای دائم شورای امنیت امکان‌پذیر نیست.»

پسکوف تأکید کرد که «روسیه و بسیاری از کشورهایی که دیدگاه مشابهی نسبت به جهان و چشم‌اندازهای توسعه دارند، از جمله کشورهایی که عضو گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای هستند، طرفدار یک سیستم روابط جهانی با محوریت سازمان ملل متحد هستند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی