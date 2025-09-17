ایده اصلاح شورای امنیت سازمان ملل در حال حاضر ممکن نیست

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، کرملین تأیید کرد که روسیه پیوسته از ایده اصلاح شورای امنیت سازمان ملل و تطبیق آن با واقعیت‌های عصر جدید حمایت می‌کند.

سخنگوی کاخ کرملین در این رابطه گفت که با این حال، این امر مستلزم اتفاق نظر است که در حال حاضر با توجه به مواضع کاملاً متفاوت کشورهای عضو غیرممکن است.

«دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، در یک نشست خبری افزود: «در واقع، ما پیوسته از ایده لزوم اصلاح شورای امنیت سازمان ملل و تطبیق آن با واقعیت‌های به سرعت در حال تغییر عصر جدید حمایت می‌کنیم... اما اصلاحات نیازمند اجماع است که با توجه به مواضع کاملاً متفاوت اعضای دائم شورای امنیت امکان‌پذیر نیست.»

پسکوف تأکید کرد که «روسیه و بسیاری از کشورهایی که دیدگاه مشابهی نسبت به جهان و چشم‌اندازهای توسعه دارند، از جمله کشورهایی که عضو گروه بریکس و سازمان همکاری شانگهای هستند، طرفدار یک سیستم روابط جهانی با محوریت سازمان ملل متحد هستند.»

