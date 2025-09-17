ابراز همبستگی پاپ با مردم فلسطین
رهبر کاتولیکهای جهان جابهجایی اجباری مردم غزه را غیرقابل قبول خواند.
به گزارش ایلنا به نقل از خبر گزاری فرانسه، «پاپ لئو» رهبر کاتولیکهای جهان امروز -چهارشنبه- با مردم غزه ابراز همبستگی کرد.
پاپ گفت: «غیرنظامیان بار دیگر مجبور به ترک سرزیمن خود شدهاند و در شرایط غیرقابل قبولی زندگی میکنند».
وی در جریان سخنرانی عمومی خود گفت: «من همبستگی عمیق خود را با مردم فلسطین در غزه که همچنان در ترس زندگی میکنند و در شرایط غیرقابل قبولی زنده میمانند و بار دیگر به زور از سرزمین خود آواره شدهاند، ابراز میکنم».
رهبر کاتولیکهای جهان اظهار داشت: «من درخواست خود را برای آتشبس، آزادی گروگانها، راهحل دیپلماتیک مبتنی بر مذاکره و احترام کامل به قوانین بینالمللی بشردوستانه تکرار میکنم».
وی افزود: «از همه دعوت میکنم تا به دعای صمیمانه من بپیوندند تا به زودی سپیدهدم صلح و عدالت طلوع کند».