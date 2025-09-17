ابراز همبستگی پاپ با مردم فلسطین

به گزارش ایلنا به نقل از خبر گزاری فرانسه، «پاپ لئو» رهبر کاتولیک‌های جهان امروز -چهارشنبه- با مردم غزه ابراز همبستگی کرد.

پاپ گفت: «غیرنظامیان بار دیگر مجبور به ترک سرزیمن خود شده‌اند و در شرایط غیرقابل قبولی زندگی می‌کنند».

وی در جریان سخنرانی عمومی خود گفت: «من همبستگی عمیق خود را با مردم فلسطین در غزه که همچنان در ترس زندگی می‌کنند و در شرایط غیرقابل قبولی زنده می‌مانند و بار دیگر به زور از سرزمین خود آواره شده‌اند، ابراز می‌کنم».

رهبر کاتولیک‌های جهان اظهار داشت: «من درخواست خود را برای آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها، راه‌حل دیپلماتیک مبتنی بر مذاکره و احترام کامل به قوانین بین‌المللی بشردوستانه تکرار می‌کنم».

وی افزود: «از همه دعوت می‌کنم تا به دعای صمیمانه من بپیوندند تا به زودی سپیده‌دم صلح و عدالت طلوع کند».

