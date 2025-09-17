به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که سازمان ملل متحد از رژیم کی‌یف محافظت می‌کند و اقدامات آن را که ناقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است، نادیده می‌گیرد.

وی گفت: «نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط رژیم کی‌یف چنان آشکار است که انکار آن غیرممکن است و حقایق زیادی وجود دارد. با این حال، دبیرخانه سازمان ملل متحد مسیر مخالف را در پیش گرفته و سعی در تطهیر اقدامات خود دارد».

لاوروف درباره پاسخ دبیرخانه سازمان ملل متحد به اتهامات کی‌یف علیه روسیه تاکید کرد که روسیه هرگز به غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی حمله نمی‌کند.

