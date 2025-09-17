خبرگزاری کار ایران
سازمان ملل از رژیم کی‌یف حمایت می‌کند

سازمان ملل از رژیم کی‌یف حمایت می‌کند
وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که سازمان ملل متحد از رژیم کی‌یف محافظت می‌کند و اقدامات آن را که ناقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه است، نادیده می‌گیرد.

وی گفت:  «نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط رژیم کی‌یف چنان آشکار است که انکار آن غیرممکن است و حقایق زیادی وجود دارد. با این حال، دبیرخانه سازمان ملل متحد مسیر مخالف را در پیش گرفته و سعی در تطهیر اقدامات خود دارد».

لاوروف درباره پاسخ دبیرخانه سازمان ملل متحد به اتهامات کی‌یف علیه روسیه تاکید کرد که  روسیه هرگز به غیرنظامیان یا زیرساخت‌های غیرنظامی حمله نمی‌کند.

وی گفت: «نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط رژیم کی‌یف چنان آشکار است که انکار آن غیرممکن است. حقایق زیادی وجود دارد. با این حال، دبیرخانه مسیر مخالف را در پیش گرفته و سعی در تطهیر اقدامات خود دارد». 

 

