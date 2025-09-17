نماینده پارلمان فرانسه:
حمله اسرائیل به غزه مصداق نسلکشی است
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نماینده نماینده پارلمان فرانسه حمله به شهر غزه را نسلکشی توصیف کرد و خواستار تحریم رژیم صهیونیستی شد.
«ماتیلد پانو»، نماینده پارلمان فرانسه و رئیس حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر»، گفت حمله اسرائیل به شهر غزه «جنگ نیست، بلکه نسلکشی است».
پانو از فرانسه خواست که تحریمهایی را علیه اسرائیل اعمال کند یا با اتهام همدستی روبرو شود.