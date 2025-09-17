خبرگزاری کار ایران
پایان جنگ به قیمت از دست دادن تمامیت ارضی اوکراین غیر قابل تصور است

صدر اعظم آلمان تاکید کرد که پایان دادن به آن به قیمت از دست دادن حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی اوکراین غیرقابل تصور است.

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «فردریش مرتز»، صدراعظم گفت که درگیری در اوکراین تأثیر بسیار ملموسی بر زندگی در این کشور دارد.

 وی با بیان اینکه ما می‌خواهیم این جنگ پایان یابد در عین حال اذعان کرد   دلیلی برای نگرانی وجود دارد که این جنگ برای مدتی ادامه یابد.»

مرتز تاکید کرد که پایان دادن به آن به قیمت از دست دادن حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی اوکراین غیرقابل تصور است.

 

 

