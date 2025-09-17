واکنش پکن به تشدید عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه
سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که پکن بهشدت با تشدید عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه مخالفت است.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سخنگوی وزارت خارجه چین امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که پکن بهشدت با تشدید عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه مخالفت دارد و اقدامات آسیبرسان به غیرنظامیان و نقض قوانین بینالمللی را محکوم میکند.
طبق این گزارش، در واکنش به یورش زمینی گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به بزرگترین شهر در نوار غزه، «لین جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که بهطور قاطع با تشدید عملیات نظامی در این منطقه مخالف است.
سخنگوی این وزارتخانه ضمن محکوم کردن بمباران گسترده شهر غزه، گفت: «چین بهطور قاطع با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در غزه مخالف است و کلیه اقداماتی را که به غیرنظامیان آسیب میزند و حقوق بینالملل را نقض میکند، محکوم میکند».
شهر غزه از بامداد روز گذشته - سهشنبه- تحت حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی و یورش زمینی با هدف اشغال نوار غزه قرار دارد و این تحرکات متجاوزانه که با چراغ سبز ایالات متحده صورت گرفته، با محکومیت بینالمللی مواجه شده است.