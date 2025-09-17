شهردار لندن:
ترامپ به سیاستهای تفرقهانگیز راست افراطی در سراسر جهان دامن میزند
شهردار لندن، رئیس جمهور آمریکا را به دامن زدن به سیاستهای تفرقهانگیز راست افراطی در سراسر جهان متهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «صادق خان»، شهردار لندن، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا را به دامن زدن به سیاستهای تفرقهانگیز راست افراطی در سراسر جهان متهم کرد و تأکید کرد که مقابله با این سیاستها نیازمند وحدت بینالمللی است.
خان در مقالهای که در گاردین منتشر شد، گفت: «ما باید برای مقابله با پوپولیستها و ملیگرایان مرتجعی که از ترسهای اقتصادی، فروپاشی زندگی مدرن و بیاعتمادی فزاینده به نهادهای سیاسی و رسانهای سوءاستفاده میکنند، متحد شویم.»
او افزود: «رئیس جمهور دونالد ترامپ و همفکرانش شاید مؤثرترین عاملان این سیاستهای تفرقهانگیز در سالهای اخیر بودهاند. وقتی او در اولین سفر رسمی خود از بریتانیا بازدید کرد، من به صراحت گفتم که او عمداً از بیگانههراسی، نژادپرستی و دیگرسازی به عنوان ابزاری انتخاباتی استفاده کرده است.»