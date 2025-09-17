پوتین، تولد مودی را تبریک گفت

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه، تولد هفتادوپنج سالگی «نارندرا مودی» نخست وزیر هند را تبریک گفت، و از سهم وی در تقویت مشارکت استراتژیک ویژه میان دو کشور تقدیر کرد.

در این پیام تبریک که در وبسایت کرملین منتشر شد آمده است: «آقای نخست وزیر، لطفا گرمترین تبریکات من بابت هفتادوپنجمین سالروز تولد خود را بپذیرید. من روابط گرم و برادرانه مان را ارج می‌نهم. ما قطعا گفت‌وگوهای سازنده و همکاری مشترک درباره مسائل، دوجانبه، منقه‌ای و بین‌الملی را ادامه خواهیم داد. شما سهم شخصی قابل توجهی در تقویت مشارکت استراتژیک برجسته میان دو کشور و توسعه همکاری روسیه و هند در همه زمینه‌ها دارید».

پوتین همچنین برای نخست وزیر هند آرزوی سلامتی، شادی، رفاه و موفقیت بیشتر کرد.

