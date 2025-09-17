پوتین، تولد مودی را تبریک گفت
رئیسجمهور روسیه تولد هفتادوپنج سالگی نخست وزیر هند را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» رئیسجمهور روسیه، تولد هفتادوپنج سالگی «نارندرا مودی» نخست وزیر هند را تبریک گفت، و از سهم وی در تقویت مشارکت استراتژیک ویژه میان دو کشور تقدیر کرد.
در این پیام تبریک که در وبسایت کرملین منتشر شد آمده است: «آقای نخست وزیر، لطفا گرمترین تبریکات من بابت هفتادوپنجمین سالروز تولد خود را بپذیرید. من روابط گرم و برادرانه مان را ارج مینهم. ما قطعا گفتوگوهای سازنده و همکاری مشترک درباره مسائل، دوجانبه، منقهای و بینالملی را ادامه خواهیم داد. شما سهم شخصی قابل توجهی در تقویت مشارکت استراتژیک برجسته میان دو کشور و توسعه همکاری روسیه و هند در همه زمینهها دارید».
پوتین همچنین برای نخست وزیر هند آرزوی سلامتی، شادی، رفاه و موفقیت بیشتر کرد.