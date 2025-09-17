آکسیوس گزارش داد:
پیشنهاد جدید رژیم صهیونیستی به سوریه برای توافق امنیتی
دو منبع آگاه از پیشنهاد امنیتی جدید از سوری رژیم صهیونیستی به سوریه خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از آکسیوس، دو منبع آگاه گزارش دادند که رژیم صهیونیستی پیشنهاد مفصلی برای یک توافق امنیتی جدید، از جمله نقشه مناطق غیرنظامی پیشنهادی از جنوب غربی دمشق تا مرز اراضی اشغالی را به سوریه ارائه کرده است.
براساس گزارشها سوریه تاکنون به پیشنهادی که اسرائیل هفتهها پیش ارائه کرده پاسخ نداده و در هفتههای اخیر روی یک پیشنهاد متقابل کار کرده است.
«ران درمر» وزیر استراتژیک رژیم صهیونیستی و «اسد الشیبانی» وزیر خارجه سوریه همراه با «تام باراک» فرستاده آمریکا، قرار است تا امروز-چهارشنبه- در لندن گفتوگو کنند.
اسرائیل روابط پرتنشی با دولت جدید سوریه داشته و حتی در ماه جولای دمشق را بمباران کرده است. دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا اما رویکرد بسیار دوستانهتری نسبت به «ابومحمد الجولانی» رئیسجمهور خودخوانده سوریه اتخاذ کرده و بیسروصدا دیپلماسی اسرائیل و سوریه را تسهیل کرده است.
به گزارش آکسیوس این منبع همچنین مدعی شد که اصل اساسی پیشنهاد رژیم صهیونیستی، حفظ یک کریدور هوایی به ایران از طریق سوریه است که امکان حملات احتمالی این رژیم به ایران، در آینده را فراهم کند.