خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه عمان و بریتانیا

گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه عمان و بریتانیا
کد خبر : 1687302
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای خارجه عمان و بریتانیا طی مکالمه‌ای تلفنی بر اهمیت آتش‌بس در نوار غزه و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه تاکید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان و «ایوت کوپر»، وزیر خارجه بریتانیا تلفنی رایزنی کردند.

دو طرف طی این تماس بر اهمیت آتش بس در نوار غزه و توافق بر چارچوب صلح تاکید کردند.

 در این مکالمه تلفنی، دو طرف بر لزوم تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه بدون هیچ مانعی و تلاش برای پایان رنج غیرنظامیان تاکید کردند.

طرفین همچنین به بررسی روابط دوجانبه تاریخی و استراتژیک عمان و بریتانیا و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف پرداختند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی