گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه عمان و بریتانیا
وزرای خارجه عمان و بریتانیا طی مکالمهای تلفنی بر اهمیت آتشبس در نوار غزه و تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه تاکید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان و «ایوت کوپر»، وزیر خارجه بریتانیا تلفنی رایزنی کردند.
دو طرف طی این تماس بر اهمیت آتش بس در نوار غزه و توافق بر چارچوب صلح تاکید کردند.
در این مکالمه تلفنی، دو طرف بر لزوم تسهیل ورود کمکهای بشردوستانه بدون هیچ مانعی و تلاش برای پایان رنج غیرنظامیان تاکید کردند.
طرفین همچنین به بررسی روابط دوجانبه تاریخی و استراتژیک عمان و بریتانیا و راههای تقویت آن در زمینههای مختلف پرداختند.