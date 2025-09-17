به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان و «ایوت کوپر»، وزیر خارجه بریتانیا تلفنی رایزنی کردند.

دو طرف طی این تماس بر اهمیت آتش بس در نوار غزه و توافق بر چارچوب صلح تاکید کردند.

در این مکالمه تلفنی، دو طرف بر لزوم تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه بدون هیچ مانعی و تلاش برای پایان رنج غیرنظامیان تاکید کردند.

طرفین همچنین به بررسی روابط دوجانبه تاریخی و استراتژیک عمان و بریتانیا و راه‌های تقویت آن در زمینه‌های مختلف پرداختند.

