خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ریابکوف:

احتمال دیدار سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین نامحتمل است

احتمال دیدار سه‌جانبه با آمریکا و اوکراین نامحتمل است
کد خبر : 1687280
لینک کوتاه کپی شد.

دیپلمات ارشد روسیه گفت که بعید است این کشور دیداری سه جانبه با آمریکا و اوکراین داشته باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «سرگئی  ریابکوف» معاون وزیرخارجه روسیه روز گذشته -سه‌شنبه- گفت که درحالی‌که ‌مسکو‌ و ‌واشنگتن‌ ممکن است گفت‌گوهایی در رابطه با روبط دوجانبه پیش از پایان پاییز برقرار کنند، دیدار سه جانبه که شامل اوکراین باشد بعید به نظر می‌رسد.

ریابکوف در گفت‌وگو با خبرگزاری روسی «تاس» گفت: «سرگئی لاوروف وزیرخارجه روسیه و مارکو روبیو وزیرخارجه آمریکا ممکن است در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک دیدار کنند».

وی افزود: «سازماندهی این دیدار در مرحله گفت‌وگو است. فکر می‌کنم شانس برگزاری این دیدار بسیار بالاست».

وی اظهار داشت: «درباره دیدار با اوکراین، کی‌یف تاکنون به پیشنهاد ارائه شده از سوی روسیه در جریان سومین دور نشست مذاکرات صلح روسیه-اوکراین در استانبول در بیست‌وسوم جولای پاسخ نداده است».

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی