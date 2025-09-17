ریابکوف:
احتمال دیدار سهجانبه با آمریکا و اوکراین نامحتمل است
دیپلمات ارشد روسیه گفت که بعید است این کشور دیداری سه جانبه با آمریکا و اوکراین داشته باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیرخارجه روسیه روز گذشته -سهشنبه- گفت که درحالیکه مسکو و واشنگتن ممکن است گفتگوهایی در رابطه با روبط دوجانبه پیش از پایان پاییز برقرار کنند، دیدار سه جانبه که شامل اوکراین باشد بعید به نظر میرسد.
ریابکوف در گفتوگو با خبرگزاری روسی «تاس» گفت: «سرگئی لاوروف وزیرخارجه روسیه و مارکو روبیو وزیرخارجه آمریکا ممکن است در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل در شهر نیویورک دیدار کنند».
وی افزود: «سازماندهی این دیدار در مرحله گفتوگو است. فکر میکنم شانس برگزاری این دیدار بسیار بالاست».
وی اظهار داشت: «درباره دیدار با اوکراین، کییف تاکنون به پیشنهاد ارائه شده از سوی روسیه در جریان سومین دور نشست مذاکرات صلح روسیه-اوکراین در استانبول در بیستوسوم جولای پاسخ نداده است».