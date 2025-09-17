درخواست ایرلند برای اخراج اسرائیل و حامیان تسلیحاتی آن از سازمان ملل
رئیس جمهور ایرلند خواستار اخراج اسرائیل و حامیان تسلیحاتی آن از سازمان ملل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از ایریش تایمز، «مایکل دی هیگینز» رئیس جمهور ایرلند پس از انتشار گزارش سازمان ملل که اسرائیل را به ارتکاب نسلکشی در نوار غزه متهم میکرد، خواستار اخراج این رژیم و تامینکنندگان سلاح آن از سازمان ملل شد.
هیگینز پس از انتشار این گزارش گفت: «به نظر من این یک سند بسیار مهم است، به ویژه از آنجا که رئیس این گروه همان کسی بود که رئیس همان گروه کاری فعال در رواندا بود و گزارش به وضوح نشان میدهد که چهار مورد از اقدامات کلیدی کنوانسیون نسلکشی ۱۹۴۸ انجام شده است».
وی افزود که این گزارش فراتر میرود و به تحریک به نسلکشی اشاره میکند و از مقامهای عالیرتبهای نام میبرد که از زبان تشویق به جنایت استفاده میکنند.
هیگینز توضیح داد: «من بارها در مورد این موضوع صحبت کردهام و امروز در مراسمی شرکت میکنم که تولید مواد غذایی را در تمام اشکال آن جشن میگیرد و وقتی به همه کسانی که دیروز و امروز کشته شدهاند، فکر میکنید، میبینید که نیمی از آنها زن و کودک بودهاند».
رئیس جمهور ایرلند از موضع اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت: «من معتقدم اتحادیه اروپا برای تبدیل شدن به یک اتحادیه واقعی با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد، در حالی که برخی از اعضای قدرتمند آن در مواجهه با صحنههای کودکان لاغر و نحیف در یک فاجعه انسانی که جنایتی هولناک علیه بشریت است، سکوت میکنند».
رئیس جمهور ایرلند از جامعه بینالمللی خواست تا فشار بر اسرائیل را برای متوقف کردن این قتل عام و پایان دادن به قتل عام غیرنظامیان افزایش دهند.