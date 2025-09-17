به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، دفتر هماهنگی سازمان ملل در یمن از تصمیم خود برای تغییر مکان دفتر از صنعا ‌به عدن خبر داد.

این دفتر اشاره کرد هماهنگ کننده مقیم، به انجام وظایف خود در سراسر کشور ادامه خواهد داد.

از طرفی دیگر وزارت خارجه دولت یمن، از تصمیم سازمان ملل برای انتقال این دفتر از صنعا به عدن استقبال کرد.

این وزارتخانه این امر را گامی مهم به شمار آورد که این امکان را به سازمان ملل می‌دهد تا بتواند به طور بهتر به ملت یمن در مناطق مختلف کشور خدمات ارائه کند.

وزارت خارجه دولت یمن همچنین از تمامی نهاد‌ها و صندوق‌ها و برنامه‌های سازمان ملل خواست تا به این اقدام ادامه دهند و نمایندگان قطری خود را به عدن منتقل کنند.

