باید با قاچاقچیان مواد مخدر مانند گروه‌های تروریستی رفتار شود

مدیر اف‌بی‌آی خواستار برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر بر اساس رفتار با گروه‌های تروریستی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کش پاتل»، مدیر دفتر تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) گفت که پس از حملات ۱۱ سپتامبر، باید با سازمان‌های قاچاق مواد مخدر مانند گروه‌های تروریستی رفتار شود. 

پاتل در جلسه استماع سنا، یک روز پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر حمله ارتش آمریکا به دومین قایق ونزوئلایی در آب‌های بین‌المللی، گفت: «ما باید با آنها مانند سازمان‌های القاعده در سراسر جهان رفتار کنیم.»

وی افزود که تعقیب پس از ۱۱ سپتامبر سال‌ها طول کشید و این ماموریت نیز طولانی خواهد بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ترامپ به رغم فشار برخی از اعضای کنگره برای توجیه این عملیات، تنها اطلاعات محدودی در مورد حمله مشابه در ۲ سپتامبر ارائه کرده است.

 

