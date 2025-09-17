مرکل:
بهتنهایی نمیتوان در برابر چالشهای جهانی مقاومت کرد
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «آنگلا مرکل»، صدراعظم سابق آلمان، تأکید کرد که هیچ کشور اروپایی، حتی آلمان، نمیتواند بهتنهایی در برابر چالشهای جهانی مقاومت کند.
این سخنان در جریان سخنرانی او در سمپوزیومی در برلین مطرح شد.
مرکل گفت: «همه ما، حتی آلمان قدرتمند از نظر اقتصادی، به تنهایی در یک میدان باز ایستادهایم. بنابراین، نقش جمعی اروپا از آنچه برخی تصور میکنند، مهمتر شده است.»
مرکل خواستار همبستگی بیشتر اروپایی شد و تأکید کرد که قدرت واقعی در اتحاد نهفته است، نه انزوا.