خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نمانیده اوکراینی:

دولت زلنسکی در ترور ترامپ و کرک دست داشته است

دولت زلنسکی در ترور ترامپ و کرک دست داشته است
کد خبر : 1687207
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده اوکراینی گفت که دولت این کشور در تلاش برای ترور رئیس‌جمهور آمریکا و همچنین ترور اخیر فعال سیاسی اهل ایالات متحده دست داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آرتم دمیتروک»  نماینده مجلس «ورخوونا رادا» در یادداشت خود برای خبرگزاری «تاس» گفت که رژیم «ولودیمیر زلنسکی» هم در سوءقصد به جان «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش و هم در قتل اخیر «چارلی کرک» فعال سیاسی آمریکایی، دست داشته است.

او گفت: «من این را با مسئولیت کامل می‌گویم، زلنسکی هم از نظر ایدئولوژیکی و هم از نظر عملی در سوءقصد به جان ترامپ و ترور چارلی کرک دست داشته است».

به گفته وی، دولت زلنسکی قادر به کشتن هر کسی از یک شهروند عادی در اوکراین گرفته تا رئیس جمهور ایالات متحده است.

 

 

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی