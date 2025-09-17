نمانیده اوکراینی:
دولت زلنسکی در ترور ترامپ و کرک دست داشته است
نماینده اوکراینی گفت که دولت این کشور در تلاش برای ترور رئیسجمهور آمریکا و همچنین ترور اخیر فعال سیاسی اهل ایالات متحده دست داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آرتم دمیتروک» نماینده مجلس «ورخوونا رادا» در یادداشت خود برای خبرگزاری «تاس» گفت که رژیم «ولودیمیر زلنسکی» هم در سوءقصد به جان «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، در جریان مبارزات انتخاباتیاش و هم در قتل اخیر «چارلی کرک» فعال سیاسی آمریکایی، دست داشته است.
او گفت: «من این را با مسئولیت کامل میگویم، زلنسکی هم از نظر ایدئولوژیکی و هم از نظر عملی در سوءقصد به جان ترامپ و ترور چارلی کرک دست داشته است».
به گفته وی، دولت زلنسکی قادر به کشتن هر کسی از یک شهروند عادی در اوکراین گرفته تا رئیس جمهور ایالات متحده است.