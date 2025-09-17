ابراز تمایل زلنسکی برای دیدار با پوتین و ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین تمایل خود را برای دیدار با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی در یک چارچوب سه جانبه یا دوجانبه بدون پیش شرط و به شرطی که این دیدار در مسکو نباشد، ابراز کرد.

زلنسکی گفت: «من آماده‌ام با رؤسای جمهور ، ترامپ و پوتین در یک چارچوب سه جانبه یا دوجانبه دیدار کنم. من آماده‌ام بدون هیچ شرطی دیدار کنم».

وی گفت که قصد ندارد برای مذاکره به مسکو سفر کند، اما از هرگونه پیشنهادی برای برگزاری دیدار در هر کشوری غیر از روسیه استقبال می‌کند.»

زلنسکی همچنین بر آمادگی اوکراین برای آتش‌بس تاکید کرد.

وی گفت: «ما امیدوار بودیم که رئیس جمهور ترامپ با آتش‌بس موافقت کند. ما آماده آتش‌بس هستیم».

