خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابراز تمایل زلنسکی برای دیدار با پوتین و ترامپ

ابراز تمایل زلنسکی برای دیدار با پوتین و ترامپ
کد خبر : 1687205
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور اوکراین تمایل خود را برای دیدار با رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در یک چارچوب سه‌جانبه یا دوجانبه بدون پیش شرط ابراز کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین  تمایل خود را برای دیدار با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه و «دونالد ترامپ»، همتای آمریکایی در یک چارچوب سه جانبه یا دوجانبه بدون پیش شرط و  به شرطی که این دیدار در مسکو نباشد،  ابراز کرد.

زلنسکی گفت: «من آماده‌ام با رؤسای جمهور ، ترامپ و پوتین در یک چارچوب سه جانبه یا دوجانبه دیدار کنم. من آماده‌ام بدون هیچ شرطی دیدار کنم». 

وی گفت که قصد ندارد برای مذاکره به مسکو سفر کند، اما از هرگونه پیشنهادی برای برگزاری دیدار در هر کشوری غیر از روسیه استقبال می‌کند.»

 زلنسکی همچنین بر آمادگی اوکراین برای آتش‌بس تاکید  کرد.

وی گفت: «ما امیدوار بودیم که رئیس جمهور ترامپ با آتش‌بس موافقت کند. ما آماده آتش‌بس هستیم». 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی