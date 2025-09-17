زلنسکی درک خود از واقعیت را از دست داده است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، براساس مقاله‌ای که توسط مجله آمریکایی فارین پالیسی منتشر شده است، اقدامات دولت اوکراین نشان می‌دهد که «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور این کشور و مشاورانش در حال از دست دادن درک خود واقعیت هستند.

بنا به گزارش فارن پالیسی، در طول ماه گذشته، دولت اوکراین چند اقدام مهم مرتبط با یکی از آشکارترین نقاط ضعف خود، یعنی نیروهای مسلح تحت فشار خود، را انجام داده است.

این نشریه افزود که این اقدامات به طرز ناخوشایندی در اوکراین به نتیجه رسیده و برخی از ناظران را به این فکر انداخته است که آیا زلنسکی و حلقه مشاورانش، به اندازه کافی با واقعیت خارج از راهروهای قدرت در کی‌یف در ارتباط هستند یا خیر.

فارن‌ پالیسی از جمله اقدامات ذکر شده در بالا، به مجازات‌های سختگیرانه پیشنهادی برای نافرمانی در ارتش، یعنی مسئولیت کیفری شدیدتر برای غیبت بدون مرخصی و ترک خدمت اشاره کرد که باعث اعتراضاتی در کشور شد. ابتکار دیگر، اجازه دادن به مردان بین ۱۸ تا ۲۲ سال برای ترک کشور در حالی است که حکومت نظامی برقرار است.

