به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس کمیسیون اروپا با رئیس‌جمهور آمریکا گفت‌وگو کرد.

«اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، روز گذشته -سه‌شنبه- اعلام کرد که در تماس تلفنی با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، در مورد راه‌های «افزایش فشار اقتصادی» بر روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کرده است.

فون در لاین در پستی در پلتفرم ایکس نوشت: «من تماس مفیدی با او (ترامپ) در مورد تقویت تلاش‌های مشترکمان برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه از طریق اقدامات اضافی داشتم.»

وی توضیح داد که بروکسل به زودی پیشنهادات خود را برای یک بسته تحریمی جدید اروپایی علیه مسکو ارائه خواهد کرد که نوزدهمین مورد از این نوع از زمان آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.

