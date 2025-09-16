واکنش اتحادیه اروپا به آغاز عملیات تصرف غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «انور العنونی» سخنگوی اتحادیه اروپا در واکنش به آغاز حمله زمینی رژیم صهیونیستی برای تصرف شهر غزه، اعلام کرد که «مداخله نظامی تنها به ویرانی بیشتر، مرگ‌های بیشتر و آوارگی گسترده‌تر منجر خواهد شد».

وی افزود: «موضع ما روشن بوده است؛ این اقدام بحران انسانیِ از پیش فاجعه‌بار را تشدید خواهد کرد و همچنین جان گروگان‌ها را به خطر خواهد انداخت».

