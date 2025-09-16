خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش اتحادیه اروپا به آغاز عملیات تصرف غزه

واکنش اتحادیه اروپا به آغاز عملیات تصرف غزه
کد خبر : 1687065
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی اتحادیه اروپا در واکنش به آغاز حمله زمینی رژیم صهیونیستی برای تصرف شهر غزه، اعلام کرد که «مداخله نظامی تنها به ویرانی بیشتر، مرگ‌های بیشتر و آوارگی گسترده‌تر منجر خواهد شد».

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «انور العنونی» سخنگوی اتحادیه اروپا در واکنش به آغاز حمله زمینی رژیم صهیونیستی برای تصرف شهر غزه، اعلام کرد که «مداخله نظامی تنها به ویرانی بیشتر، مرگ‌های بیشتر و آوارگی گسترده‌تر منجر خواهد شد».

وی افزود: «موضع ما روشن بوده است؛ این اقدام بحران انسانیِ از پیش فاجعه‌بار را تشدید خواهد کرد و همچنین جان گروگان‌ها را به خطر خواهد انداخت».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی