دفتر رسانهای دولت غزه:
بیش از یک میلیون فلسطینی همچنان در شمال غزه ماندهاند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بهرغم دستورهای مکرر رژیم صهیونیستی برای جابهجایی اجباری مردم شمال غزه، دفتر رسانهای دولت غزه اعلام کرد که مردم این منطقه همچنان به سرزمین خود «پایبند» باقی ماندهاند.
این دفتر گزارش داد که از میان یکمیلیون و ۳۰۰ هزار نفر ساکن شهر غزه و شهرهای شمالی آن، حدود ۱۹۰ هزار نفر به مناطق جنوبی رفتهاند، اما ۱۵ هزار نفر به دلیل شرایط بسیار وخیم در مناطقی که ارتش اسرائیل آنها را «مناطق امن» معرفی کرده بود، دوباره به شمال بازگشتهاند.
مقامهای محلی خاطرنشان کردند که اسرائیل به طور مستمر شهر رفح و منطقه المواصی در نزدیکی خانیونس که مردم را به آنجا فرستاده بود، را هدف حمله قرار میدهد.
دفتر رسانهای دولت غزه در بیانیهای تأکید کرد: «این مناطق کاملاً از ابتداییترین نیازهای زندگی محروم هستند؛ نه بیمارستانی وجود دارد، نه زیرساختی، و نه خدمات ضروری مانند آب، غذا، سرپناه، برق یا آموزش. همین امر ادامه زندگی در آنجا را تقریباً ناممکن کرده است».