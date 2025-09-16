خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دفتر رسانه‌ای دولت غزه:

بیش از یک میلیون فلسطینی همچنان در شمال غزه مانده‌اند

بیش از یک میلیون فلسطینی همچنان در شمال غزه مانده‌اند
کد خبر : 1687058
لینک کوتاه کپی شد.

به‌رغم دستورهای مکرر رژیم صهیونیستی برای جابه‌جایی اجباری مردم شمال غزه، دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد که مردم این منطقه همچنان به سرزمین خود «پایبند» باقی مانده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، به‌رغم دستورهای مکرر رژیم صهیونیستی برای جابه‌جایی اجباری مردم شمال غزه، دفتر رسانه‌ای دولت غزه اعلام کرد که مردم این منطقه همچنان به سرزمین خود «پایبند»  باقی مانده‌اند.

این دفتر گزارش داد که از میان یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ساکن شهر غزه و شهرهای شمالی آن، حدود ۱۹۰ هزار نفر به مناطق جنوبی رفته‌اند، اما ۱۵ هزار نفر به دلیل شرایط بسیار وخیم در مناطقی که ارتش اسرائیل آن‌ها را «مناطق امن» معرفی کرده بود، دوباره به شمال بازگشته‌اند.

مقام‌های محلی خاطرنشان کردند که اسرائیل به طور مستمر شهر رفح و منطقه المواصی در نزدیکی خان‌یونس که مردم را به آنجا فرستاده بود، را هدف حمله قرار می‌دهد.

دفتر رسانه‌ای دولت غزه در بیانیه‌ای تأکید کرد: «این مناطق کاملاً از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی محروم هستند؛ نه بیمارستانی وجود دارد، نه زیرساختی، و نه خدمات ضروری‌ مانند آب، غذا، سرپناه، برق یا آموزش. همین امر ادامه زندگی در آنجا را تقریباً ناممکن کرده است».

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی