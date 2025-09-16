نشست مشترک وزرای خارجه اردن و سوریه با فرستاده آمریکا در دمشق

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه دولت انتقالی سوریه،در یک کنفرانس مطبوعاتی با «ایمن الصفدی»، همتای اردنی خود و «تام باراک»، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه در دمشق دیدار کردند.

الشیبانی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ایمن صفدی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن و توماس باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه گفت: «استان سویداء شاهد وقایع دردناکی بود که بر قلب هر خانواده سوری تأثیر گذاشت. درد سوریه یکی است».

وی گفت: «دولت سوریه یک نقشه راه روشن برای اقدام تدوین کرده است که حقوق را تضمین و از عدالت حمایت می‌کند، آشتی اجتماعی را ترویج می‌دهد و راه را برای التیام زخم‌هایی که زمان التیام آنها فرا رسیده است، هموار می‌کند».

این نقشه راه مبتنی بر گام‌های عملی است که توسط اردن و ایالات متحده پشتیبانی می‌شود، که اولین مورد آن با هماهنگی کامل با سیستم تحقیق و تفحص سازمان ملل پاسخگو کردن تمام کسانی است که به غیرنظامیان و اموال آنها .حمله کرده‌اند.

ایمن صفدی گفت: «وحدت، امنیت و ثبات سوریه، ستون اساسی امنیت و ثبات منطقه‌ای است. ما می‌خواهیم سوریه پس از سال‌ها ویرانی و رنجی که مردم سوریه متحمل شده‌اند، ثبات یابد، برخیزد و بازسازی شود و گام‌های عملی به سوی آینده‌ای روشن‌تر برای همه سوری‌ها برداشته شود».

در مقابل، توماس باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه، گفت: «من در برهه‌ای دشوار در منطقه، به نمایندگی از ایالات متحده به سوریه آمدم. سوریه با ایالات متحده متفاوت است؛ سوریه تاریخی طولانی و دولتی جدید و جوان دارد. دولت سوریه، به همراه دولت اردن، از یک نقشه راه برای راه‌حل در سویدا حمایت کردند».

وی افزود: «ما با برخی موانع روبرو خواهیم شد و در مسیر حل بحران سویداء، نقاط تحولی وجود خواهد داشت».

