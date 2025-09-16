خبرگزاری کار ایران
نشست مشترک وزرای خارجه اردن و سوریه با فرستاده آمریکا در دمشق

وزرای خارجه اردن و سوریه با فرستاده آمریکا در دمشق دیدار و نشست برگزار کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه دولت انتقالی سوریه،در یک کنفرانس مطبوعاتی با «ایمن الصفدی»، همتای اردنی خود و «تام باراک»،   فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه در دمشق دیدار  کردند.

الشیبانی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با ایمن صفدی، معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه اردن و توماس باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه گفت: «استان سویداء شاهد وقایع دردناکی بود که بر قلب هر خانواده سوری تأثیر گذاشت. درد سوریه یکی است».

وی گفت: «دولت سوریه یک نقشه راه روشن برای اقدام تدوین کرده است که حقوق را تضمین و از عدالت حمایت می‌کند، آشتی اجتماعی را ترویج می‌دهد و راه را برای التیام زخم‌هایی که زمان التیام آنها فرا رسیده است، هموار می‌کند».

این نقشه راه مبتنی بر گام‌های عملی است که توسط اردن و ایالات متحده پشتیبانی می‌شود، که اولین مورد آن با هماهنگی کامل با سیستم تحقیق و تفحص سازمان ملل پاسخگو کردن تمام کسانی است که به غیرنظامیان و اموال آنها .حمله کرده‌اند.

ایمن صفدی گفت: «وحدت، امنیت و ثبات سوریه، ستون اساسی امنیت و ثبات منطقه‌ای است. ما می‌خواهیم سوریه پس از سال‌ها ویرانی و رنجی که مردم سوریه متحمل شده‌اند، ثبات یابد، برخیزد و بازسازی شود و گام‌های عملی به سوی آینده‌ای روشن‌تر برای همه سوری‌ها برداشته شود».

 در مقابل، توماس باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده به سوریه، گفت: «من در برهه‌ای دشوار در منطقه، به نمایندگی از ایالات متحده به سوریه آمدم. سوریه با ایالات متحده متفاوت است؛ سوریه تاریخی طولانی و دولتی جدید و جوان دارد. دولت سوریه، به همراه دولت اردن، از یک نقشه راه برای راه‌حل در سویدا حمایت کردند».

وی افزود: «ما با برخی موانع روبرو خواهیم شد و در مسیر حل بحران سویداء، نقاط تحولی وجود خواهد داشت».

 

