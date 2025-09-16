خبرگزاری کار ایران
درخواست سوئد برای فشار اروپا بر اسرائیل جهت توقف نسل کشی در غزه

درخواست سوئد برای فشار اروپا بر اسرائیل جهت توقف نسل کشی در غزه
وزیرخارجه سوئد خواستار فشار بیشتر اتحادیه اروپا بر رژیم صهیونیستی جهت توقف نسل کشی در غزه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، سوئد امروز-سه‌شنبه- پس از آنکه کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد به این نتیجه رسید که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل‌کشی علیه فلسطینیان در غزه شده است، از شرکای اتحادیه اروپا خواست تا فشار بر «تل‌آویو» را افزایش دهند.

«ماریا مالمر اشتنرگارد»  وزیر خارجه سوئد، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود در برلین گفت: «ما به شدت نگران وضعیت غزه هستیم و باید فشار بیشتری بر دولت اسرائیل وارد کنیم».

اشتنرگارد در پاسخ به گزارش کمیسیون مستقل بین‌المللی سازمان ملل مبنی براینکه مقامات و نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل‌کشی شده‌اند، گفت: «این یافته‌ها با آنچه کارشناسان مختلف پیش از این اعلام کرده بودند، همسو است».

وی در جمع خبرنگاران گفت: «ما تا زمانی که یک دادگاه بین‌المللی رسما در مورد آن تصمیم نگیرد، هیچ اظهارنظری در مورد اینکه آیا این نسل‌کشی است یا خیر، نمی‌کنیم. اما ما وظیفه داریم که جلوی وقوع نسل‌کشی را بگیریم و از آن جلوگیری کنیم».

 

