تهدید اسرائیل به بمباران بندر حدیده در یمن

تهدید اسرائیل به بمباران بندر حدیده در یمن
ارتش اسرائیل خبرای خلیه فوری بندر حدیده در یمن هشدار صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، ارتش اسرائیل هشدار برای تخلیه فوری بندر حدیده در یمن صادر کرد. 

سخنگوی ارتش در بیانیه‌ای به همه افراد حاضر در بندر حدیده یمن هشدار فوری داد و مدعی شد: «ارتش اسرائیل در ساعات آینده به منطقه‌ای که روی نقشه مشخص شده است، حمله خواهد کرد».

این سخنگو مدعی شد: «برای حفظ امنیت شما، از همه افراد حاضر در بندر حدیده و کشتی‌های پهلو گرفته در آنجا می‌خواهیم که فورا  منطقه را تخلیه کنند. هر کسی که در این منطقه باقی بماند، جان خود را به خطر می‌اندازد».

 

