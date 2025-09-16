آماده درگیری مسلحانه هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا، روزگذشته-دوشنبه- گفت که کشورش آماده درگیری مسلحانه در صورت حمله از سوی ایالات متحده است.

مادورو گفت: «امروز، ونزوئلا قدرت ملی بیشتری دارد، متحد‌تر و آماده تر است تا از استقلال خود دفاع کند و در هر شرایطی که مجبور به توسل به مبارزه مسلحانه شویم، صلح برقرار کند».

مادور اعلام کرد که شبه نطامیان کشورش را بسیج کرده است و مدعی شد که ۲.۵ میلیون نیروی نظامی و شبه نظامی برای دفاع از ونزوئلا مستقر شده‌اند.

انتهای پیام/