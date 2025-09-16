خبرگزاری کار ایران
آماده درگیری مسلحانه هستیم

رئیس‌جمهور ونزوئلا گفت که کشورش آماده درگیری مسلحانه در صورت حمله آمریکا است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور ونزوئلا، روزگذشته-دوشنبه- گفت که کشورش آماده درگیری مسلحانه در صورت حمله از سوی ایالات متحده است.

مادورو گفت: «امروز، ونزوئلا قدرت ملی بیشتری دارد، متحد‌تر و آماده تر است تا از استقلال خود دفاع کند و در هر شرایطی که مجبور به توسل به مبارزه مسلحانه شویم، صلح برقرار کند».

مادور اعلام کرد که شبه نطامیان کشورش را بسیج کرده است و مدعی شد که ۲.۵ میلیون نیروی نظامی و شبه نظامی برای دفاع از ونزوئلا مستقر شده‌اند.

 

 

