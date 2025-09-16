خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو به سرنوشت هیتلر دچار خواهد شد

رئیس‌جمهور ترکیه در اظهاراتی گفت که شبکه‌ای از قاتلان با ایدئولوژی فاشیستی بر رژیم صهیونیستی حکومت می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» گفت که اعتقاد دارد به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور توسط کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی را بیشتر در تنگنا قرار خواهد داد.

اردوغان اظهار داشت: «ما این موضوع را بار دیگر در صحن سازمان ملل اعلام خواهیم کرد. امیدوارم جبهه بشردوستانه در مجمع عمومی سازمان ملل در روزهای آینده گسترش یابد».

رئیس‌جمهور ترکیه بیان کرد: «کسانی که اسرائیل را اداره می‌کنند چیزی جز یک شبکه قتل نیستند که درک رادیکال خود را به یک ایدئولوژی فاشیستی تبدیل کرده‌اند. نتانیاهو عملا از نظر ایدئولوژیکی با هیتلر مرتبط است. همانطور که هیتلر نتوانست شکستی را که در انتظارش بود پیش‌بینی کند، نتانیاهو نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد».

اردوغان همچنین در رابطه با حمله رژیم صهیونیستی  به هیئت حماس در قطر گفت: «این واقعیت که تیم مذاکره کننده هدف این حمله خائنانه قرار گرفت، سرپیچی آشکار از نظام و قانون بین‌المللی است».

