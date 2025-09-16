هند و آمریکا مذاکرات تجای را از سر گرفتند

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آمریکا و هند امروز-سه‌شنبه- در بحبوحه تنش‌ها بر سر تعرفه ۵۰ درصدی بر محصولات هندی از سوی دولت آمریکا، گفت‌وگوهای تجاری را از سر گرفتند.

تصاویر تلویزیون نشان داد که «برندان لینچ» دستیار نماینده تجاری آمریکا، برای گفت‌وگو با «راجش آگاروال» همتای هندی وارد وزارت صنعت و تجارت هند شد.

لینچ شب گذشته وارد پایتخت هند شد تا درباره توافق تجای میان آمریکا و هند گفت‌وگو کند.

این اولین مذاکرات رو در رو میان دو کشو پس از تعرفه‌های تنبیهی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در ماه آگوست است.

