خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هند و آمریکا مذاکرات تجای را از سر گرفتند

هند و آمریکا مذاکرات تجای را از سر گرفتند
کد خبر : 1686911
لینک کوتاه کپی شد.

هند و آمریکا مذاکرات تجاری را از سر گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، آمریکا و هند امروز-سه‌شنبه- در بحبوحه تنش‌ها بر سر تعرفه ۵۰ درصدی بر محصولات هندی از سوی دولت آمریکا، گفت‌وگوهای تجاری را از سر گرفتند.

تصاویر تلویزیون نشان داد که  «برندان لینچ» دستیار نماینده تجاری آمریکا، برای گفت‌وگو با  «راجش آگاروال»  همتای هندی وارد وزارت صنعت و تجارت هند شد.

لینچ شب گذشته وارد پایتخت هند شد تا درباره توافق تجای میان آمریکا و هند گفت‌وگو کند.

این اولین مذاکرات رو در رو میان دو کشو پس از تعرفه‌های تنبیهی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در ماه آگوست است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی