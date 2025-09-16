رایزنی گروسی با مقام آلمانی درباره پرونده ایران

به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با «ریتا شوارتسلور-سوتر»، نماینده پارلمان آلمان درباره فعالیت‌های آژانس در ایران رایزنی کرده است.

گروسی نوشت: « تبادل نظر خوبی با مشاور وزیر خارجه و عضو پارلمان آلمان درباره فعالیت‌های آژانس در ایران، امنیت هسته‌ای در اوکراین و موضوعات آینده مانند گداخت هسته‌ای داشتیم.

وی افزود: «ما همچنین در مورد ابتکارهای خود که در حال حاضر تأثیر ملموسی دارند، صحبت کردیم».

گروسی گفت: «از آلمان برای حمایت از این کار مهم تشکر می کنیم».



