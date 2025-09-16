خبرگزاری کار ایران
رایزنی گروسی با مقام آلمانی درباره پرونده ایران

رایزنی گروسی با مقام آلمانی درباره پرونده ایران
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از رایزنی با مقام المانی درباره ژرونده ایران خبر داد.

به گزارش ایلنا، «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با «ریتا شوارتسلور-سوتر»، نماینده پارلمان آلمان درباره فعالیت‌های آژانس در ایران رایزنی کرده است. 

گروسی نوشت: « تبادل نظر خوبی با مشاور وزیر خارجه و عضو پارلمان آلمان درباره فعالیت‌های آژانس در ایران، امنیت هسته‌ای در اوکراین و موضوعات آینده مانند گداخت هسته‌ای داشتیم.

وی افزود: «ما همچنین در مورد ابتکارهای خود که در حال حاضر تأثیر ملموسی دارند، صحبت کردیم».

گروسی گفت: «از آلمان برای حمایت از این کار مهم تشکر می کنیم». 

 

