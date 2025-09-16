خبرگزاری کار ایران
بازداشت یک داعشی خطرناک در الرقه سوریه
نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که یک عضو خطرناک گروه تروریستی داعش را در شهر الرقه سوریه بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) اعلام کردند که یک عضو خطرناک گروه تروریستی داعش را در شهر الرقه سوریه بازداشت کردند.

قسد در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز شنبه عملیاتی امنیتی برای بازداشت یکی از عناصر خطرناک گروه تروریستی داعش در شهر الرقه انجام داد.

قسد اشاره کرد که این عملیات پس از رصد و پیگیری دقیق تحرکات و فعالیت‌های حسن جفلی ملقب به «ابی عبدو» طی چند ماه انجام شد و نیروهای قسد توانستند محل اختفای او را کشف و پس از محاصره او را دستگیر کنند.

