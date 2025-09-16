کمیسیون تحقیق سازمان ملل:
اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است
کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی علیه فلسطینیان در غزه شده است.
یک گزارش جدید نشان داد که دلایل معقولی برای نتیجهگیری وجود دارد که چهار مورد از پنج اقدام نسلکشی تعریفشده تحت قوانین بینالمللی یعنی، کشتن اعضای یک گروه، ایجاد آسیبهای جسمی و روحی جدی به آنها، ایجاد عمدی شرایطی که برای نابودی گروه برنامهریزی شده است و جلوگیری از زاد و ولد از زمان آغاز جنگ با «حماس» در سال ۲۰۲۳ انجام شده است.