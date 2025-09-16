خبرگزاری کار ایران
اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است

اسرائیل در غزه مرتکب نسل کشی شده است
کد خبر : 1686822
کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد که رژیم صهیونیستی مرتکب نسل کشی علیه فلسطینیان در غزه شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی،  کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام  کرد که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب نسل کشی شده است.

 یک گزارش جدید نشان داد که دلایل معقولی برای نتیجه‌گیری وجود دارد که چهار مورد از پنج اقدام نسل‌کشی تعریف‌شده تحت قوانین بین‌المللی یعنی،  کشتن اعضای یک گروه، ایجاد آسیب‌های جسمی و روحی جدی به آنها، ایجاد عمدی شرایطی که برای نابودی گروه برنامه‌ریزی شده است و جلوگیری از زاد و ولد از زمان آغاز جنگ با «حماس» در سال ۲۰۲۳ انجام شده است.

 

 

 

