به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که قصد دارد کاردار اسرائیل را امروز -سه شنبه را در اعتراض به اظهارات «جدعون ساعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی درباره «پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا احضار کند.

ساعر روز گذشته -دوشنبه- پس از حمایت نخست‌وزیر اسپانیا از اعتراض‌های گسترده در حمایت از فلسطین در مادرید که منجر به لغو مرحله نهایی یک مسابقه دوچرخه‌سواری شد، در توییتر خود نخست‌وزیر اسپانیا را یهودستیز و دروغگو توصیف کرد.

انتهای پیام/