اسپانیا، کاردار اسرائیل را احضار میکند
وزارت خارجه اسپانیا از قصد خود برای احضار کاردار رژیم صهیونیستی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه اسپانیا اعلام کرد که قصد دارد کاردار اسرائیل را امروز -سه شنبه را در اعتراض به اظهارات «جدعون ساعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی درباره «پدرو سانچز»، نخستوزیر اسپانیا احضار کند.
ساعر روز گذشته -دوشنبه- پس از حمایت نخستوزیر اسپانیا از اعتراضهای گسترده در حمایت از فلسطین در مادرید که منجر به لغو مرحله نهایی یک مسابقه دوچرخهسواری شد، در توییتر خود نخستوزیر اسپانیا را یهودستیز و دروغگو توصیف کرد.