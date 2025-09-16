درخواست تشکیلات خودگردان فلسطین برای مداخله فوری بینالمللی در غزه
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار مداخله بینالمللی «اضطراری و فوری» برای محافظت از غیرنظامیان و متوقف کردن «جنایت بزرگ» در شهر غزه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، همزمان با اعلام آغاز عملیات زمینی ارتش رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار مداخله بینالمللی «اضطراری و فوری» برای محافظت از غیرنظامیان و متوقف کردن «جنایت بزرگ» در شهر غزه شد.
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیهای اعلام کرد آنچه در غزه روی میدهد، ادامه هدف قرار دادن غیرنظامیان، تبدیل کردن شهر غزه به گور جمعی و منطقه غیرقابل سکونت مانند بخش وسیعی از نوار غزه، و مجبور کردن حدود یک میلیون فلسطینی به کوچ و جابجایی از بیم مرگ، است.
وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین مداخله بینالمللی اضطراری برای متوقف کردن این جنایت بزرگ، تقویت راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک برای توقف فوری جنگ و تجاوز، محافظت از غیرنظامیان و جلوگیری از کوچاندن فلسطینیها از غزه، آزادی فوری گروگانها و اسرا و ورود پایدار کمکهای بشردوستانه را در راستای اجرای اعلامیه نیویورک، خواستار شد.