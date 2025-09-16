صدور گزارشهای امنیتی سطح بالا در عراق درباره تهدید قریب الوقوع اسرائیل
منابع آگاه از صدور گزارشهای امنیتی سطح بالا در عراق درباره هشدار نسبت به تهدید قریب الوقوع اسرائیل علیه این کشور خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، منابع آگاه در کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق فاش کردند که سازمانهای اطلاعاتی و امنیت ملی این کشور در جریان یک جلسه امنیتی سطح بالا، گزارش مفصلی را به «محمد شیاع السودانی»، فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر عراق ارائه کردند.
این گزارش شامل هشدارهایی مبنی بر این است که عراق میتواند هدف بعدی تشدید تنشها توسط «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل باشد.
بر اساس این گزارش، ارزیابیهای اطلاعاتی عراق نشان میدهد که تلآویو در حال بررسی گشودن جبهه جدیدی در منطقه است که عراق یکی از گزینههای اصلی برای این منظور است.
در این گزارش امنیتی آمده است که اسرائیل، عراق را پس از از دست دادن نفوذ نظامی مستقیم ایران در عرصه سوریه، مرکز برجستهترین فعالیتهای این کشور میداند.
بر اساس این اطلاعات، بغداد به «عمق استراتژیک حزبالله لبنان» تبدیل شده است و آن را به یک هدف بالقوه در هرگونه رویارویی منطقهای در آینده تبدیل میکند.
به موازات این هشدارها، دولت عراق از آغاز اقدامات عملی برای ساخت یک سیستم دفاع هوایی مدرن خبر داد تا توانایی این کشور را در مقابله با هرگونه نقض احتمالی حریم هوایی خود افزایش دهد.
این اقدام همزمان با افزایش فعالیتهای دیپلماتیک به رهبری السودانی انجام شده است که آخرین فصل آن در دوحه با ارسال پیامهای روشنی در رد حملات اسرائیل و درخواست برای هماهنگی کشورهای عربی-اسلامی در راستای مقابله با این رژیم برگزار شد.
«سهاد الشمری»، پژوهشگر امور سیاسی و نزدیک به محافل تصمیمگیری دولتی عراق در این باره گفت: «تهدید اسرائیل برای هدف قرار دادن عراق با توافق امنیتی موجود بین بغداد و واشنگتن که عراق را در جدول متحد آمریکا به جای دشمن قرار میدهد، در تضاد است».
وی تاکید کرد که السودانی روابط خارجی خود را با احتیاط و آرامش مدیریت میکند تا از ورود عراق به درگیری مستقیم جلوگیری کند.