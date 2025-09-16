به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور این کشور احتمالا هفته آینده با «ولودیمیر زلنسکی»، همتای اوکراینی در نیویورک دیدار کند.

روبیو درباره تلاش‌های ترامپ برای ایجاد ثبات در اوکراین به خبرنگاران گفت: «رئیس جمهور در این زمینه تماس‌های تلفنی متعدد با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و جلسه‌های متعدد با زلنسکی از جمله احتمالا هفته آینده در نیویورک در این زمینه انجام داده است».

وزیر ‌خارجه آمریکا گفت: « ترامپ به تلاش‌های خود برای پایان دادن به درگیری در اوکراین ادامه خواهد داد. او «تنها رهبر جهان است که قادر به برقراری ارتباط با اوکراین و اروپا و همچنین با روسیه است».

روبیو افزود: «اگر ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال کند و از مشارکت در تلاش‌های حل و فصل دست بردارد، هیچ کس در جهان باقی نمی‌ماند که بتواند به عنوان میانجی عمل کند».

انتهای پیام/