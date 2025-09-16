خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو از آغاز عملیات در شهر غزه خبر داد

نتانیاهو از آغاز عملیات در شهر غزه خبر داد
کد خبر : 1686721
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه محاکمه‌اش از آغاز عملیات در شهر غزه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی  در جلسه محاکمه‌اش از آغاز عملیات در شهر غزه  خبر داد. 

«بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، در بحبوحه درخواست‌ها برای تخلیه شهر غزه، تأیید کرد که ارتش اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای را در شهر غزه آغاز کرده است.

به گزارش یدیعوت آحارونوت، نتانیاهو در آغاز جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی خود گفت: «ما عملیات گسترده‌ای را در غزه آغاز کرده‌ایم و در مرحله حساسی قرار داریم.»

 

