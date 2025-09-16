نتانیاهو از آغاز عملیات در شهر غزه خبر داد
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جلسه محاکمهاش از آغاز عملیات در شهر غزه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در جلسه محاکمهاش از آغاز عملیات در شهر غزه خبر داد.
«بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل، در بحبوحه درخواستها برای تخلیه شهر غزه، تأیید کرد که ارتش اسرائیل عملیات نظامی گستردهای را در شهر غزه آغاز کرده است.
به گزارش یدیعوت آحارونوت، نتانیاهو در آغاز جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی خود گفت: «ما عملیات گستردهای را در غزه آغاز کردهایم و در مرحله حساسی قرار داریم.»