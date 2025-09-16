شکایت ۱۵ میلیارد دلاری ترامپ علیه نیویورک تایمز

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا گفت که به اتهام افترا و تهمت، شکایتی ۱۵ میلیارد دلاری علیه روزنامه «نیویورک تایمز» مطرح کرده است.

ترامپ روزگذشته -دوشنبه- با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این روزنامه دهه‌ها روشی برای دروغ گفتن درباره رئیس‌جمهور محبوب شما (من)، خانواده‌ام، کسب‌وکار، جنبش اول آمریکا، ماگا‌ و کل ملت ما داشته است».

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به حمایت نیویورک تایمز از «کامالا هریس» در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ گفت که این روزنامه به سخنگوی مجازی حزب دموکرات چپ رادیکال تبدیل شده است.

وی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که این شکایت در فلوریدا مطرح شده است.

انتهای پیام/