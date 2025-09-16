خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شکایت ۱۵ میلیارد دلاری ترامپ علیه نیویورک تایمز

شکایت ۱۵ میلیارد دلاری ترامپ علیه نیویورک تایمز
کد خبر : 1686710
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا به اتهام از شکایت ۱۵ میلیارد دلاری خود علیه نیویورک تایمز خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از گاردین، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا گفت که به اتهام افترا و تهمت، شکایتی ۱۵ میلیارد دلاری علیه روزنامه «نیویورک تایمز» مطرح کرده است.

ترامپ روزگذشته -دوشنبه- با انتشار پستی  در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «این روزنامه دهه‌ها روشی برای دروغ گفتن درباره رئیس‌جمهور محبوب شما (من)، خانواده‌ام، کسب‌وکار، جنبش اول آمریکا، ماگا‌ و کل ملت ما داشته است».

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به حمایت نیویورک تایمز از «کامالا هریس» در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ گفت که این روزنامه به سخنگوی مجازی حزب دموکرات چپ رادیکال تبدیل شده است.

وی بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که این شکایت در فلوریدا مطرح شده است.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی