روبیو وارد دوحه شد
وزیر خارجه آمریکا وارد دوحه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا وارد دوحه شد.
روبیو در بدور ورود به دوحه گفت: «آمریکا در آستانه تکمیل توافق همکاری دفاعی با قطر است».
وی افزود: «ما روابط ویژهای با قطر داریم و این کشور یکی از بزرگترین متحدان ما در منطقه است».
وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: «از دولت قطر میخواهیم به نقش سازنده خود برای پایان جنگ که ما از آن تقدیر میکنیم، ادامه دهد».
وی همچنین مدعی شد: «ما با هر طرفی که بتواند گروگانها را آزاد کند، مذاکره خواهیم کرد و در این زمینه به مصر و قطر تکیه میکنیم».
روبیو گفت: «ما زمان بسیار محدودی برای توافق درباره غزه داریم».
وی مدعی شد که جنبش حماس فرصت بسیار کمی برای پذیرش توافق آتش بس ظرف چند روز آینده را دارد.