روبیو وارد دوحه شد

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه آمریکا وارد دوحه شد.

روبیو در بدور ورود به دوحه گفت: «آمریکا در آستانه تکمیل توافق همکاری دفاعی با قطر است».

وی افزود: «ما روابط ویژه‌ای با قطر داریم و این کشور یکی از بزرگترین متحدان ما در منطقه است».

وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: «از دولت قطر می‌خواهیم به نقش سازنده خود برای پایان جنگ که ما از آن تقدیر می‌کنیم، ادامه دهد».

وی همچنین مدعی شد: «ما با هر طرفی که بتواند گروگان‌ها را آزاد کند، مذاکره خواهیم کرد و در این زمینه به مصر و قطر تکیه می‌کنیم».

روبیو گفت: «ما زمان بسیار محدودی برای توافق درباره غزه داریم».

وی مدعی شد که جنبش حماس فرصت بسیار کمی برای پذیرش توافق آتش بس ظرف چند روز آینده را دارد.

