خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روبیو:

در مرحله نهایی توافق تقویت همکاری‌های دفاعی با دوحه هستیم

در مرحله نهایی توافق تقویت همکاری‌های دفاعی با دوحه هستیم
کد خبر : 1686683
لینک کوتاه کپی شد.

وزیرخارجه آمریکا گفت که ایالات متحده و قطر در مرحله نهایی توافق تقویت همکاری‌های دفاعی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا‌ گفت قطر و ایالات متحده در لبه نهایی سازی توافق تقویت همکاری‌های دفاعی قرار دارند.

این اظهارات روبیو پس از حمله رژیم  صهیونیستی   رهبران  سیاسی حماس در قطر در پایان هفته گذشته که  به محکومیت گسترده را در پی داشت، بیان شد.

روبیو از قطر خواست تا به نقش خود به عنوان میانجی میان رژیم صهیونیستی و حماس برای رسیدن به یک آتش بس در جنگ غزه ادامه دهد و گفت که  یک بازه زمانی بسیار کوتاه وجود دارد که در آن می‌توان به این توافق دست یافت.

وزیر خارجه آمریکا در جریان عزیمت  از اراضی اشغالی به دوحه گفت: «اگر کشوی در جهان باشد که بتواند در این مورد میانجی گری کند  آن کشور قطر است. آنها تنها کسانی هستند که می‌توانند این کار را انجام  دهند».

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی