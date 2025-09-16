به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا‌ گفت قطر و ایالات متحده در لبه نهایی سازی توافق تقویت همکاری‌های دفاعی قرار دارند.

این اظهارات روبیو پس از حمله رژیم صهیونیستی رهبران سیاسی حماس در قطر در پایان هفته گذشته که به محکومیت گسترده را در پی داشت، بیان شد.

روبیو از قطر خواست تا به نقش خود به عنوان میانجی میان رژیم صهیونیستی و حماس برای رسیدن به یک آتش بس در جنگ غزه ادامه دهد و گفت که یک بازه زمانی بسیار کوتاه وجود دارد که در آن می‌توان به این توافق دست یافت.

وزیر خارجه آمریکا در جریان عزیمت از اراضی اشغالی به دوحه گفت: «اگر کشوی در جهان باشد که بتواند در این مورد میانجی گری کند آن کشور قطر است. آنها تنها کسانی هستند که می‌توانند این کار را انجام دهند».

