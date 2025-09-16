خبرگزاری کار ایران
تعویق در اعلام بسته جدید تحریم‌های ضد روسی

رسانه‌ها گزارش دادند که اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌های ضد روسی را اعلام نمی‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پولیتیکو» به نقل از دیپلمات‌های اروپایی و یک مقام ارشد یکی از کشورهای عضو کمیسیون اروپا گزارش داد که کمیسیون اروپا  بسته بعدی تحریم‌های ضد روسی طبق برنامه در هفدهم سپتامبر ارائه نخواهد شد و اعلام آن به زمان نامعلومی موکول شده است.

به گفته این افراد، اعلام نوزدهمین بسته محدودیت‌ها، دیگر قرار رنیست که فردا - چهارشنبه- ارائه  شود.

کمیسیون اروپا زمان رسمی احتمالی  برای آغاز تحریم‌ها را اعلام نکرده است.

پولیتیکو اشاره کرد که این تاخیر  با تغییر تمرکز اتحادیه اروپا از اقدامات جدید علیه روسیه به فشار بر اسلواکی و مجارستان برای قطع ارتباطشان با نفت روسیه مرتبط است.

 

 

 

 

